Учёные связали землетрясение на Камчатке с солнечной активностью

Специалисты отмечают рост сейсмической активности в разных регионах мира, включая недавние землетрясения в Турции и Казахстане. Кобелева пояснила, что процессы внутри Земли часто зависят от солнечной активности, включая магнитные бури и вспышки на Солнце.

Землетрясение произошло в Авачинском заливе на глубине 17 км. За ним последовала серия афтершоков магнитудой от 5. В результате пострадали здания, включая детский сад в Петропавловске-Камчатском. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области подтопило порт Северо-Курильска.

Это самое сильное землетрясение на Камчатке с 1952 года.