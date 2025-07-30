Учёные связали землетрясение на Камчатке с солнечной активностью

Опубликовано 30 июля 2025, 11:531 мин.
Учёные связали землетрясение на Камчатке с солнечной активностьюПодземные толчки магнитудой 8,7 стали сильнейшими с 1952 года
Мощное землетрясение у берегов Камчатки магнитудой 8,7 могло быть вызвано усилением солнечной активности. Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. По её словам, техногенные причины маловероятны — в регионе нет крупных разработок или водохранилищ, способных спровоцировать такие подземные толчки.
Специалисты отмечают рост сейсмической активности в разных регионах мира, включая недавние землетрясения в Турции и Казахстане. Кобелева пояснила, что процессы внутри Земли часто зависят от солнечной активности, включая магнитные бури и вспышки на Солнце.
Землетрясение произошло в Авачинском заливе на глубине 17 км. За ним последовала серия афтершоков магнитудой от 5. В результате пострадали здания, включая детский сад в Петропавловске-Камчатском. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области подтопило порт Северо-Курильска.
Это самое сильное землетрясение на Камчатке с 1952 года.