Уфимские ученые разработали электродвигатель для беспилотников

Опубликовано 16 сентября 2024, 17:231 мин.
Уфимские ученые разработали электродвигатель для беспилотниковОн выйдет на серийное производство
В пресс-службе правительства Республики Башкортостан сообщили, что учёные передовой инженерной школы (ПИШ) «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий успешно завершили летные испытания нового электродвигателя для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ближайшее время разработка будет запущена в серийное производство.
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Электродвигатель ЭД-БАС-4950/400, созданный совместно с ООО «ЭТК», представляет собой высокоэффективный бесконтактный двигатель с магнитопроводом из магнитомягкого материала. Он имеет массу менее 500 г и обеспечивает максимальную мощность 2700 Вт при частоте вращения 7800 об/мин.
По словам директора ПИШ «Моторы будущего» Вячеслава Вавилова, успешное прохождение испытаний подтверждает конкурентоспособность российского двигателя на мировом рынке. Эта разработка — важный шаг к импортонезависимости в сфере БПЛА, предоставляющий отечественным производителям современное и надёжное решение.