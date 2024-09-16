Уфимские ученые разработали электродвигатель для беспилотников

Электродвигатель ЭД-БАС-4950/400, созданный совместно с ООО «ЭТК», представляет собой высокоэффективный бесконтактный двигатель с магнитопроводом из магнитомягкого материала. Он имеет массу менее 500 г и обеспечивает максимальную мощность 2700 Вт при частоте вращения 7800 об/мин.

По словам директора ПИШ «Моторы будущего» Вячеслава Вавилова, успешное прохождение испытаний подтверждает конкурентоспособность российского двигателя на мировом рынке. Эта разработка — важный шаг к импортонезависимости в сфере БПЛА, предоставляющий отечественным производителям современное и надёжное решение.