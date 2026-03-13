Уфимские ученые создали метод контроля потоков нефти в горизонтальных скважинах

Традиционные способы мониторинга часто не дают представления распределения нефти и воды. Новая разработка сочетает анализ тепловых полей с современными аппаратно-программными комплексами. Это повышает точность контроля на сложных месторождениях.

Как отметил член авторского коллектива Марат Гаязов, технология позволит не только увеличить эффективность добычи и снизить экологические риски, но и создать полностью импортонезависимое оборудование. Ученые надеются, что их работа поможет выработать новые стандарты для отечественной нефтегазовой отрасли.

Разработка ведется под руководством профессора Рима Валиуллина.