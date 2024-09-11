Уфимские ученые создали установку для получения графена из сажи

По словам доктора химических наук Михаила Доломатов, новая установка позволяет производить многослойный графен плазмохимическим методом при температуре 4 000−4 500 градусов и силе тока до 300 А. Это достигается через атомизацию молекул углеродного сырья и формирование графена из образующейся плазмы.

Графен используется в производстве композиционных материалов, таких как резина, пластмасса, и износостойкие стройматериалы. Установка также позволяет перерабатывать печную сажу, остающуюся после пиролиза.

Пресс-службе отметили, что в настоящее время ученые оптимизируют технологические режимы для увеличения качества и количества графена. В будущем планируется расширение установки, что позволит увеличить производство графена с нескольких граммов до одного килограмма в час.