Уфимский трансформаторный завод доведет уровень импортозамещения до 90%

Думаю, что 85-90% импортозамещения вполне реально, к концу года рассчитываем выйти на эти цифры. Это относится ко всему холдингу, потому что по сути изготовление трансформаторов и в Уфе, и в Москве одинаково в целом, на 99% используются одни и те же материалы.