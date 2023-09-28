22:17, 28 сентября 2023
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Уфимский трансформаторный завод доведет уровень импортозамещения до 90%В 2023 году
Директор Уфимского трансформаторного завода, который относится к холдингу ERSO, Дмитрий Пырков во время Российского энергетического форума в беседе с ТАСС рассказал, что предприятие планирует до конца года поднять уровень импортозамещения до 90%.
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Думаю, что 85-90% импортозамещения вполне реально, к концу года рассчитываем выйти на эти цифры. Это относится ко всему холдингу, потому что по сути изготовление трансформаторов и в Уфе, и в Москве одинаково в целом, на 99% используются одни и те же материалы.
Дмитрий Пырков
Директор Уфимского трансформаторного завода, который относится к холдингу ERSO
По словам Пыркова, завод уже перешел на отечественных поставщиков для некоторого оборудования. При этом была изменена конструкция трансформатора, что и дало возможность использовать отечественное оборудование в производстве.