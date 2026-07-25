Укороченная версия российского самолета МС-21 получит дальность полета до 5 тыс. км

Опубликовано 25 июля 2026, 17:531 мин.
Укороченная версия российского самолета МС-21 получит дальность полета до 5 тыс. кмСамолет МС-21−210 вместит около 140 пассажиров
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время визита на Иркутский авиационный завод сообщил, что укороченная версия российского самолета МС-21 будет иметь дальность полета не менее 5 тыс. км, пишет ТАСС.
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Модель МС-21−210 сейчас находится на этапе опытно-конструкторских работ. По данным предприятия, первый полет самолета запланирован на 2028 год, а вместимость составит около 140 пассажиров.
Разработкой занимается ПАО «Яковлев» в рамках контракта на выполнение НИОКР стоимостью 19,7 млрд рублей. Новая версия будет отличаться уменьшенными размерами и большей дальностью по сравнению с МС-21−310. Также проект предусматривает улучшение летных характеристик за счет снижения массы конструкции пилона маршевой силовой установки и бортовой кабельной сети