Укороченная версия российского самолета МС-21 получит дальность полета до 5 тыс. км

Модель МС-21−210 сейчас находится на этапе опытно-конструкторских работ. По данным предприятия, первый полет самолета запланирован на 2028 год, а вместимость составит около 140 пассажиров.

Разработкой занимается ПАО «Яковлев» в рамках контракта на выполнение НИОКР стоимостью 19,7 млрд рублей. Новая версия будет отличаться уменьшенными размерами и большей дальностью по сравнению с МС-21−310. Также проект предусматривает улучшение летных характеристик за счет снижения массы конструкции пилона маршевой силовой установки и бортовой кабельной сети