В России
19:09, 01 декабря 2023
1 мин.

Умные алгоритмы помогли в расшифровке 5 млн ЭКГ москвичей

Это 77% всех проведенных исследований

Умные алгоритмы стали неотъемлемой частью анализа здоровья в Москве. Почти 5 млн электрокардиограмм были расшифрованы с их помощью, что составило 77% всех проведенных исследований, поделилась информацией заммэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

Умные алгоритмы помогли в расшифровке 5 млн ЭКГ москвичей

© Ferra.ru

Электрокардиография является ключевым методом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году все московские поликлиники получили цифровые электрокардиографы, оснащенные системами автоматической расшифровки ЭКГ. Врачи могут видеть результаты исследований в цифровом виде и вносить необходимые коррективы в автоматические заключения, добавила Анастасия Ракова.

Экспертные алгоритмы также активно применяются в детских поликлиниках с цифровыми электрокардиографами. Благодаря интеграции с медицинской информационной системой пациенты могут получить доступ к своей электрокардиограмме и протоколу исследования через электронную медицинскую карту на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Новости партнеров
Новости партнеров