Умные алгоритмы помогли в расшифровке 5 млн ЭКГ москвичей

Электрокардиография является ключевым методом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году все московские поликлиники получили цифровые электрокардиографы, оснащенные системами автоматической расшифровки ЭКГ. Врачи могут видеть результаты исследований в цифровом виде и вносить необходимые коррективы в автоматические заключения, добавила Анастасия Ракова.

Экспертные алгоритмы также активно применяются в детских поликлиниках с цифровыми электрокардиографами. Благодаря интеграции с медицинской информационной системой пациенты могут получить доступ к своей электрокардиограмме и протоколу исследования через электронную медицинскую карту на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".