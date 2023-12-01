Умные алгоритмы помогли в расшифровке 5 млн ЭКГ москвичей

Умные алгоритмы помогли в расшифровке 5 млн ЭКГ москвичейЭто 77% всех проведенных исследований
Умные алгоритмы стали неотъемлемой частью анализа здоровья в Москве. Почти 5 млн электрокардиограмм были расшифрованы с их помощью, что составило 77% всех проведенных исследований, поделилась информацией заммэр Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова, пишет ТАСС.
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Электрокардиография является ключевым методом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году все московские поликлиники получили цифровые электрокардиографы, оснащенные системами автоматической расшифровки ЭКГ. Врачи могут видеть результаты исследований в цифровом виде и вносить необходимые коррективы в автоматические заключения, добавила Анастасия Ракова.
Экспертные алгоритмы также активно применяются в детских поликлиниках с цифровыми электрокардиографами. Благодаря интеграции с медицинской информационной системой пациенты могут получить доступ к своей электрокардиограмме и протоколу исследования через электронную медицинскую карту на портале mos.ru и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".