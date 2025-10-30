Умные светофоры в Москве ускорили проезд трамваев

Система использует камеры с видеоаналитикой, которые распознают приближающийся трамвай. Специальные алгоритмы определяют местоположение транспорта с помощью виртуальных зон распознавания и петель. Когда трамвай попадает в такую зону, камера отправляет сигнал контроллеру светофора.

В зависимости от ситуации, система либо продлевает зеленый сигнал для трамвая, либо сокращает фазы зеленого для других направлений, чтобы ускорить его проезд. При приближении нескольких трамваев технология обеспечивает баланс, не создавая заторов для остального транспорта.