Умные светофоры в Москве ускорили проезд трамваев

Опубликовано 30 октября 2025, 23:371 мин.
Умные светофоры в Москве ускорили проезд трамваевСистема с видеоаналитикой распознаёт общественный транспорт
В Москве трамваи стали проезжать перекрестки на 20% быстрее благодаря внедрению интеллектуальной системы управления движением. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, эта технология реализуется в рамках транспортной стратегии города до 2030 года.
Система использует камеры с видеоаналитикой, которые распознают приближающийся трамвай. Специальные алгоритмы определяют местоположение транспорта с помощью виртуальных зон распознавания и петель. Когда трамвай попадает в такую зону, камера отправляет сигнал контроллеру светофора.
В зависимости от ситуации, система либо продлевает зеленый сигнал для трамвая, либо сокращает фазы зеленого для других направлений, чтобы ускорить его проезд. При приближении нескольких трамваев технология обеспечивает баланс, не создавая заторов для остального транспорта.