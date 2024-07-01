Умный прибор от тюменских студентов предскажет инфаркт до его начала

Устройство оснащено мобильным приложением для отслеживания показателей здоровья в реальном времени, предоставления рекомендаций и отправки предупреждений. Если показатели резко ухудшаются, система уведомляет пользователя и его доверенных лиц, а также может связаться со службами первой помощи.

Уникальность решения заключается в сочетании биометрических датчиков и эффективных алгоритмов ИИ, что позволяет предсказывать сердечные проблемы задолго до появления симптомов, отметили в пресс-службе.