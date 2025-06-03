Университет Иннополис получит 670 млн рублей на развитие ИИ

Конкурс проводило Минэкономразвития совместно с экспертами центра САПФИР. Критериями отбора стали научная база университетов, количество патентов и поддержка от бизнеса. В Иннополисе уже есть опыт подобных разработок, а теперь там займутся новыми амбициозными задачами.

По словам директора исследовательского центра Рамиля Кулеева, деньги пойдут на два ключевых проекта. Первый — создание ИИ-агента для помощи ученым в работе с научными данными. Второй — разработку большой мультимодальной модели в химии, которая сможет предсказывать результаты реакций и анализировать сложные данные.

Работу будут вести совместно с крупными компаниями, включая Сбер, МТС и СИБУР. Проекты должны быть завершены к концу 2026 года. Финансирование выделено в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», который является частью нацпроекта «Экономика данных».