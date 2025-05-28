Университет Иннополис запустит 20 роботизированных комплексов

Соглашение с компанией Technored было подписано на выставке «Металлообработка-2025». Робототехнические ячейки линейки Redеducation оснащены функциями работы с компьютерным зрением, конвейерными системами, а также загрузки и транспортировки объектов. Оборудование позволит студентам технических вузов и колледжей отрабатывать навыки в условиях, приближенных к промышленным.

Как отметил директор университета Искандер Бариев, эти комплексы — не просто учебные макеты, а точные копии решений, используемых на предприятиях. По его словам, такой подход поможет выпускникам быстрее адаптироваться на реальных производствах.

Центр развития промышленной робототехники Иннополиса будет курировать внедрение технологий. Оборудование предназначено для обучения работе в металлообработке, машиностроении, медицине и других отраслях.