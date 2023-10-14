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11:58, 14 октября 2023
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Университет Решетнева запустит четыре спутника

Запуск запланирован в конце 2024 года

Заместитель заведующего научно-производственной лаборатории "Малые космические аппараты" Университета Решетнева Дмитрий Зуев рассказал, что ученые из Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева планируют запустить четыре космических спутника для изучения технологии межспутникового интернета, пишет ТАСС.

Университет Решетнева запустит четыре спутника

© Ferra

Эти спутники будут отправлены на орбиту с космодрома Восточный в конце 2024 года в рамках миссии ReshUCube-3.

Мы планируем в конце 2024 года запустить с космодрома Восточный семейство космических аппаратов в рамках миссии ReshUCube-3. Это будут четыре космических аппарата, которые смогут на орбите общаться друг с другом и самоорганизовываться для выполнения целей космической миссии.

Дмитрий Зуев
Заместитель заведующего научно-производственной лаборатории "Малые космические аппараты" Университета Решетнева

Как уточняет Дмитрий Зуев, cемейство спутников будет способно взаимодействовать друг с другом и самоорганизовываться для достижения целей космической миссии. Это значит, что они могут работать в сети, чтобы обеспечить доступ к интернету на труднодоступных территориях. Эта технология межспутникового интернета особенно важна, так как многие регионы планеты остаются без доступа к сети, и спутники являются единственным средством связи.

Запуск четырех спутников является частью программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям при поддержке Фонда им. Хазрета Совмена. Ученые уже создали макеты спутников.

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