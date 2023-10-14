Университет Решетнева запустит четыре спутника

Как уточняет Дмитрий Зуев, cемейство спутников будет способно взаимодействовать друг с другом и самоорганизовываться для достижения целей космической миссии. Это значит, что они могут работать в сети, чтобы обеспечить доступ к интернету на труднодоступных территориях. Эта технология межспутникового интернета особенно важна, так как многие регионы планеты остаются без доступа к сети, и спутники являются единственным средством связи.

Запуск четырех спутников является частью программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям при поддержке Фонда им. Хазрета Совмена. Ученые уже создали макеты спутников.