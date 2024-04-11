Университет «Сириус» начал строительство второй части лабораторного комплекса

Опубликовано 11 апреля 2024, 21:29
1 мин.
Университет «Сириус» начал строительство второй части лабораторного комплексаДля исследований в области палеогенетики и медицины
Научно-технологический университет «Сириус» начал строительства второй очереди своего крупнейшего в России лабораторного комплекса. Новые помещения, включая Ресурсный центр доклинических исследований и инфраструктуру для палеогенетики, позволят ученым более эффективно работать в области наук о жизни.
© Ferra.ru
Вторая очередь комплекса будет оборудована специализированными лабораториями для исследований в области палеогенетики и медицины. Важным направлением станет исследование генетической структуры древних людей, что поможет понять механизмы расселения и формирования народов. Разработанный проект уже получил признание на Конгрессе молодых ученых 2023 года.
Помимо этого, создадутся лаборатории для тонкого химического синтеза и экологических исследований. Завершение строительства планируется к середине 2025 года, что укрепит научный и образовательный потенциал университета.