Университет «Сириус» начал строительство второй части лабораторного комплекса

Вторая очередь комплекса будет оборудована специализированными лабораториями для исследований в области палеогенетики и медицины. Важным направлением станет исследование генетической структуры древних людей, что поможет понять механизмы расселения и формирования народов. Разработанный проект уже получил признание на Конгрессе молодых ученых 2023 года.

Помимо этого, создадутся лаборатории для тонкого химического синтеза и экологических исследований. Завершение строительства планируется к середине 2025 года, что укрепит научный и образовательный потенциал университета.