Университет "Сириус" запустит образовательную программу по утилизации отходов

Директор Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Роман Иванов подчеркнул, что совместная программа будет нацелена на обучение студентов и молодых специалистов в области передовых технологий по обращению с отходами.

Студентам предоставят возможность ознакомиться с новейшими методами утилизации отходов и применить полученные знания на практике. Компания "Эфир" сотрудничая с университетами, включая Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, планирует вести научно-образовательную деятельность и реализовывать инновационные проекты в сфере утилизации и переработки отходов.