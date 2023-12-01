Университет "Сириус" запустит образовательную программу по утилизации отходов

Университет "Сириус" запустит образовательную программу по утилизации отходовСовместно с инвестиционной компанией "Эфир"
Научно-технологический университет "Сириус" планирует весной 2024 года начать программу дополнительного образования совместно с инвестиционной компанией "Эфир" в области эффективной утилизации отходов. Об этом сообщили из Фонда инфраструктурных и образовательных программ, пишет ТАСС.
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Директор Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Роман Иванов подчеркнул, что совместная программа будет нацелена на обучение студентов и молодых специалистов в области передовых технологий по обращению с отходами.
Студентам предоставят возможность ознакомиться с новейшими методами утилизации отходов и применить полученные знания на практике. Компания "Эфир" сотрудничая с университетами, включая Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, планирует вести научно-образовательную деятельность и реализовывать инновационные проекты в сфере утилизации и переработки отходов.