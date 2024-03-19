Университет в Якутии создаст цифровую кафедру для обучения студентов IT

По словам куратора проекта, целью кафедры является предоставление студентам новых компетенций, в том числе веб-дизайна, веб-разработки, программирования и анализа больших данных. Важным направлением также является отраслевая подготовка, позволяющая студентам изучить цифровые инструменты для различных профессий и отраслей.

Обучение в цифровой кафедре проводится бесплатно и включает в себя 250 академических часов. Программа обучения осуществляется в смешанном формате, сочетая самостоятельное изучение материалов и занятия с преподавателями.

Проект цифровой кафедры получил признание в конкурсе развития вуза и получит финансирование в размере 8 миллионов рублей.