Университет в Якутии создаст цифровую кафедру для обучения студентов IT

Опубликовано 19 марта 2024, 23:22
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Университет в Якутии создаст цифровую кафедру для обучения студентов ITОбучение будет бесплатным
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии запустил цифровую кафедру, где студенты могут получить дополнительную подготовку в сфере информационных технологий. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» с 2023 года.
По словам куратора проекта, целью кафедры является предоставление студентам новых компетенций, в том числе веб-дизайна, веб-разработки, программирования и анализа больших данных. Важным направлением также является отраслевая подготовка, позволяющая студентам изучить цифровые инструменты для различных профессий и отраслей.
Обучение в цифровой кафедре проводится бесплатно и включает в себя 250 академических часов. Программа обучения осуществляется в смешанном формате, сочетая самостоятельное изучение материалов и занятия с преподавателями.
Проект цифровой кафедры получил признание в конкурсе развития вуза и получит финансирование в размере 8 миллионов рублей.