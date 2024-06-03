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В России
Опубликовано 03 июня 2024, 21:56
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Управление «Одноклассниками» перейдет под управление команды VK

И не только
Управление социальной сетью «Одноклассники» будет осуществляться совместной командой, включающей представителей VK и «Одноклассников». Это решение, анонсированное компанией, предполагает, что управляющая группа будет ответственна за стратегическое развитие и оперативные процессы сети.
Управление «Одноклассниками» перейдет под управление команды VK

© Ferra.ru

Ранее подобная система была успешно внедрена в «ВКонтакте». Кроме того, музыкальные и видеосервисы VK объединены под руководством нового вице-президента Николая Дуксина. Это изменение позволит улучшить продуктовое развитие данных сервисов и их интеграцию, сообщили в компании.

Также, рекламные технологии и системы машинного обучения будут объединены под руководством вице-президента Антона Фролова. Это шаг, направленный на более эффективное управление рекламными сервисами и контентом.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#vk
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#одноклассники