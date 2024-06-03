Управление «Одноклассниками» перейдет под управление команды VK

Ранее подобная система была успешно внедрена в «ВКонтакте». Кроме того, музыкальные и видеосервисы VK объединены под руководством нового вице-президента Николая Дуксина. Это изменение позволит улучшить продуктовое развитие данных сервисов и их интеграцию, сообщили в компании.

Также, рекламные технологии и системы машинного обучения будут объединены под руководством вице-президента Антона Фролова. Это шаг, направленный на более эффективное управление рекламными сервисами и контентом.