«Уралкриомаш» начал поставки первых российских цистерн для сжиженного газа

Новые цистерны модели КЦ-44/1,8 созданы на базе стандартных 40-футовых контейнеров. Они предназначены для транспортировки и временного хранения СУГ. На сегодняшний день «Уралкриомаш» является единственным российским производителем подобного оборудования.

Технические характеристики позволяют перевозить до 18 тонн груза при температурах от -40 до +50 градусов. Цистерны можно использовать для автомобильных, железнодорожных и морских перевозок. Вся продукция прошла сертификацию в Российском морском регистре судоходства и соответствует международным стандартам безопасности.

Генеральный директор «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш лично посетила производственные площадки «Уралкриомаша» для оценки качества оборудования. По ее словам, создание собственного парка цистерн стало важным шагом в развитии логистики сжиженных газов в России.

Разработка цистерн началась в 2023 году, а уже в 2024 был представлен первый опытный образец. Серийное производство стартовало в текущем году, полное выполнение заказа планируется завершить до конца 2025 года.