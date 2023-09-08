Уральские химики разрабатывают новый тип клея для нефтяников

В основу проекта положена оригинальная идея построения полимерной цепочки уретансодержащих эластомеров с уретангидроксильными жесткими блоками с управляемой кристаллизацией гибкой фазы. Для этого были синтезированы олиготетраметиленоксиддиамины разной молекулярной массы, которые используются в качестве либо «индивидуальных» отвердителей либо в качестве компонента смесевых отвердителей. При этом использование смесей отвердителей разной природы позволяет повысить физико-механические характеристики разрабатываемых материалов путем нахождения баланса между микрофазовым разделением гибких и жестких блоков и управляемой кристаллизацией гибкой фазы.