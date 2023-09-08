Уральские химики разрабатывают новый тип клея для нефтяников

Уральские химики разрабатывают новый тип клея для нефтяниковразработка поддержана Российским фондом фундаментальных исследований.
Уральские химики Института технической химии УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) разрабатывают новый тип клея для нефтяных работ в условиях Арктики.
Для работы в условиях Арктики, уральские химики разрабатывают морозостойкое новое поколение клеев, они необходимы для освоения нефтяных и газовых месторождений, где температурный диапазон эксплуатации от минус 60–70 ºС.
В основу проекта положена оригинальная идея построения полимерной цепочки уретансодержащих эластомеров с уретангидроксильными жесткими блоками с управляемой кристаллизацией гибкой фазы. Для этого были синтезированы олиготетраметиленоксиддиамины разной молекулярной массы, которые используются в качестве либо «индивидуальных» отвердителей либо в качестве компонента смесевых отвердителей. При этом использование смесей отвердителей разной природы позволяет повысить физико-механические характеристики разрабатываемых материалов путем нахождения баланса между микрофазовым разделением гибких и жестких блоков и управляемой кристаллизацией гибкой фазы.