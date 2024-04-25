Уральские школьники и студенты создали автопилот для самокатов

Система состоит из вычислительного модуля и двух камер, которые закреплены на руле самоката. Модуль получает изображения с камер в реальном времени, распознаёт объекты и обрабатывает их.

Автопилот может распознавать пешеходов, дорожную разметку, знаки и сигналы светофора, а также возможные препятствия — бордюры и стены. Затем модуль вычисляет расстояние до этих объектов и при потенциальной угрозе ограничивает скорость самоката, отметили в пресс-службе.

Например, если перед самокатом находятся люди, модуль ограничит скорость до 5 км/ч, что обеспечит безопасное маневрирование в толпе.

В настоящее время команда ищет партнеров и грантовую поддержку для дальнейшего развития проекта. Проект будет представлен на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг"-2024 на Сахалине.