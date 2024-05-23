Уральские ученые изучат влияние паводков на деревья

В ходе экспедиции ученые соберут данные о приросте деревьев и их анатомической структуре в зоне повышенной водности. Они также сопоставят количество осадков с годичными кольцами деревьев, чтобы оценить влияние паводков на растительный мир.

Результаты исследования будут полезны для прогнозирования последствий наводнений и обеспечения экологической безопасности региона. Проект охватит шесть районов, что позволит ученым получить обширные данные о влиянии рек на растительный мир.

Ученые надеются, что полученные выводы могут быть применены и в других регионах для исследований в области экологии и прогнозирования природных явлений.