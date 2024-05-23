Уральские ученые изучат влияние паводков на деревья

Опубликовано 23 мая 2024, 19:16
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Уральские ученые изучат влияние паводков на деревьяДля прогнозирования последствий наводнений
Ученые планируют изучить, как наводнения влияют на рост и структуру деревьев. Экспедиция, поддержанная Российским научным фондом, пройдет на реках Свердловской области летом. Целью проекта является прогнозирование последствий наводнений для будущих годов.
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В ходе экспедиции ученые соберут данные о приросте деревьев и их анатомической структуре в зоне повышенной водности. Они также сопоставят количество осадков с годичными кольцами деревьев, чтобы оценить влияние паводков на растительный мир.
Результаты исследования будут полезны для прогнозирования последствий наводнений и обеспечения экологической безопасности региона. Проект охватит шесть районов, что позволит ученым получить обширные данные о влиянии рек на растительный мир.
Ученые надеются, что полученные выводы могут быть применены и в других регионах для исследований в области экологии и прогнозирования природных явлений.