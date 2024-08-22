Уральские ученые предложили новый метод диагностики иммунитета

Опубликовано 22 августа 2024, 18:28
1 мин.
Уральские ученые предложили новый метод диагностики иммунитетаС использованием наночастиц оксида графена
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения (УрО) РАН разработали новый метод оценки фагоцитарной активности иммунных клеток, предложив использовать наночастицы оксида графена в качестве «мишени». Этот подход может значительно упростить диагностику иммунных расстройств, заменив традиционные методы, требующие культивирования бактериальных клеток.
© Ferra.ru
Наночастицы графена, отличающиеся легкостью, тонкостью и биосовместимостью, могут эффективно использоваться в тест-системах для оценки способности фагоцитов поглощать патогены. Разработка направлена на упрощение процесса создания таких систем и повышение их точности, отметили в пресс-службе.
Этот метод, по словам ведущего научного сотрудника Светланы Замориной, не требует сложного контроля за состоянием бактериальных клеток и позволяет избежать ряда трудностей, связанных с их применением. Разработка является продолжением исследований в области нанобиотехнологий, проводимых в институте.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: