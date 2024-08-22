Уральские ученые предложили новый метод диагностики иммунитета

Наночастицы графена, отличающиеся легкостью, тонкостью и биосовместимостью, могут эффективно использоваться в тест-системах для оценки способности фагоцитов поглощать патогены. Разработка направлена на упрощение процесса создания таких систем и повышение их точности, отметили в пресс-службе.

Этот метод, по словам ведущего научного сотрудника Светланы Замориной, не требует сложного контроля за состоянием бактериальных клеток и позволяет избежать ряда трудностей, связанных с их применением. Разработка является продолжением исследований в области нанобиотехнологий, проводимых в институте.