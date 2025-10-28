Уральские ученые создали легкий и прочный сплав

Сплав состоит из пяти компонентов: алюминия, титана, циркония, ванадия и ниобия. Для его создания использовали метод алюмотермического синтеза, при котором оксиды металлов восстанавливаются алюминием. Этот подход более экономичен по сравнению с традиционным сплавлением чистых металлов в вакуумных печах.

Твердость материала после термической обработки достигает 670 единиц по Виккерсу. Сплав сохраняет прочность при высоких температурах и в агрессивных химических средах, что делает его перспективным для авиационной и космической отраслей.

Разработка может применяться для изготовления лопаток турбин, сопел ракетных двигателей и деталей оборудования химической промышленности. Использование сплава позволит снизить вес конструкций и повысить надежность техники.

В настоящее время ученые работают над оптимизацией состава сплава и изучают возможности его промышленного внедрения.