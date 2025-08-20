Уральские ученые создали новый устойчивый топливный элемент

Традиционные топливные элементы состоят из множества слоёв с разным химическим составом, что усложняет их изготовление. Уральские учёные впервые использовали одинаковые материалы для катода, анода и электролита. Это сокращает технологическую цепочку и уменьшает количество высокотемпературных обработок.

Элемент работает на водородсодержащих газах и выдерживает экстремальные восстановительные условия. В испытаниях устройство функционировало более 950 часов при температуре 800 градусов с минимальной деградацией характеристик. Долговечность достигнута за счёт симметричной конструкции с электродами и электролитом на основе соединений лантана и галлия — отечественных материалов.

Разработка использует принцип симметричной ячейки, где все компоненты имеют близкий или идентичный ионный состав. Это обеспечивает совместимость свойств и стабильность работы.

Ученые будут масштабировать технологии для промышленного производства методом шликерного литья. Это позволит разрабатывать керамические пластины увеличенных размеров.