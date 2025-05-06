Уральские ученые создали приложение для оценки сенсорного восприятия

Изначально приложение создавалось для детей с особенностями развития, но теперь доступно пользователям любого возраста. Оно не диагностирует физические нарушения, а фокусируется на том, как человек воспринимает окружение: распознает объекты, выделяет главное, реагирует на цвета и масштабы. Это поможет подобрать комфортные условия для учебы, работы или отдыха.

Как пояснила руководитель проекта Людмила Токарская, сервис ориентирован на родителей и педагогов, которые хотят выявить сенсорные дефициты у детей. Например, приложение подскажет, какие цветовые решения или фактуры лучше использовать в помещениях для повышения продуктивности.

Пилотное тестирование уже прошло в школах с адаптированными образовательными программами. Следующий этап — подключение студентов и преподавателей УрФУ.