В России
Опубликовано 06 мая 2025, 14:15
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Уральские ученые создали приложение для оценки сенсорного восприятия

Сервис поможет адаптировать среду под индивидуальные потребности
Уральского федерального университета (УрФУ) разработали приложение, оценивающее особенности работы сенсорных систем человека. Программа анализирует эффективность зрения, слуха, тактильных ощущений, вестибулярного аппарата и других функций, а также дает рекомендации по их поддержке. Проект поддержан Российским научным фондом.
Уральские ученые создали приложение для оценки сенсорного восприятия

© Ferra.ru

Изначально приложение создавалось для детей с особенностями развития, но теперь доступно пользователям любого возраста. Оно не диагностирует физические нарушения, а фокусируется на том, как человек воспринимает окружение: распознает объекты, выделяет главное, реагирует на цвета и масштабы. Это поможет подобрать комфортные условия для учебы, работы или отдыха.

Как пояснила руководитель проекта Людмила Токарская, сервис ориентирован на родителей и педагогов, которые хотят выявить сенсорные дефициты у детей. Например, приложение подскажет, какие цветовые решения или фактуры лучше использовать в помещениях для повышения продуктивности.

Пилотное тестирование уже прошло в школах с адаптированными образовательными программами. Следующий этап — подключение студентов и преподавателей УрФУ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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