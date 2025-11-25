Уральские ученые создали установку для управления жидким металлом

Установка представляет собой цилиндрический сосуд из двух частей разного диаметра, что имитирует конструкцию литейного ковша. Система катушек создает магнитное поле сложной геометрии, способное закручиваться в противоположных направлениях. Это позволяет бесконтактно формировать в жидком металле встречные закрученные потоки.

Ученые наблюдают целый спектр течений, от простых до интенсивных локализованных структур. В центре вращающегося слоя формируются сходящиеся нисходящие потоки, также возникают вертикальные струйные течения без сквозной прокачки системы.

Разработка может найти применение при создании насосов для перекачки жидкометаллических теплоносителей на атомных станциях.