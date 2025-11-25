Уральские ученые создали установку для управления жидким металлом

Опубликовано 25 ноября 2025, 23:171 мин.
Уральские ученые создали установку для управления жидким металломМагнитное поле генерирует сложные потоки для промышленности
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института механики сплошных сред УрО РАН разработали экспериментальную установку, создающую сложные течения в жидком металле с помощью магнитного поля. Устройство позволяет генерировать различные потоки, включая вертикальные струи и вихри, напоминающие торнадо.
© Ferra.ru
Установка представляет собой цилиндрический сосуд из двух частей разного диаметра, что имитирует конструкцию литейного ковша. Система катушек создает магнитное поле сложной геометрии, способное закручиваться в противоположных направлениях. Это позволяет бесконтактно формировать в жидком металле встречные закрученные потоки.
Ученые наблюдают целый спектр течений, от простых до интенсивных локализованных структур. В центре вращающегося слоя формируются сходящиеся нисходящие потоки, также возникают вертикальные струйные течения без сквозной прокачки системы.
Разработка может найти применение при создании насосов для перекачки жидкометаллических теплоносителей на атомных станциях.