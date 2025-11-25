В России
Опубликовано 25 ноября 2025, 23:17
1 мин.

Уральские ученые создали установку для управления жидким металлом

Магнитное поле генерирует сложные потоки для промышленности
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института механики сплошных сред УрО РАН разработали экспериментальную установку, создающую сложные течения в жидком металле с помощью магнитного поля. Устройство позволяет генерировать различные потоки, включая вертикальные струи и вихри, напоминающие торнадо.
Уральские ученые создали установку для управления жидким металлом

© Ferra.ru

Установка представляет собой цилиндрический сосуд из двух частей разного диаметра, что имитирует конструкцию литейного ковша. Система катушек создает магнитное поле сложной геометрии, способное закручиваться в противоположных направлениях. Это позволяет бесконтактно формировать в жидком металле встречные закрученные потоки.

Ученые наблюдают целый спектр течений, от простых до интенсивных локализованных структур. В центре вращающегося слоя формируются сходящиеся нисходящие потоки, также возникают вертикальные струйные течения без сквозной прокачки системы.

Разработка может найти применение при создании насосов для перекачки жидкометаллических теплоносителей на атомных станциях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка