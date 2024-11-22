Уральские ученые улучшили методы обогащения меди в халькопиритных концентратах

Халькопиритные концентраты традиционно содержат около 20−25% меди, но благодаря новому подходу, предложенному специалистами Уральского федерального университета, этот показатель может быть значительно повышен. Ученые использовали метод гидротермального обогащения, при котором концентрат обрабатывается серной кислотой в автоклаве при температуре выше 100 градусов Цельсия. Такой процесс позволяет извлекать железо и другие примеси, оставляя медь в концентрате.

Этот способ может быть внедрен на существующих медеплавильных заводах без необходимости серьезных капитальных затрат, всего лишь добавив один этап в традиционную схему флотационного обогащения. Внедрение технологии позволит увеличить производительность заводов в 1,75 раза, снизить выход шлаков в два раза и уменьшить потери цинка в пять раз.