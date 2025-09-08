Уральские ученые увеличили стабильность магнитов для двигателей

Новый подход основан на применении инфильтрации сплавом с тербием, что резко повышает коэрцитивную силу материала — ключевой параметр, определяющий устойчивость к размагничиванию. Методика предполагает создание структуры «ядро-оболочка» на поверхности каждого кристаллита, что препятствует потере магнитных свойств.

Разработка может найти применение в различных отраслях — от нефтедобывающего оборудования до медицинской техники. Важным преимуществом технологии является потенциальное снижение стоимости магнитов с редкоземельными металлами.

Как отметили исследователи, успешная реализация метода на промышленном уровне может обеспечить России уникальную технологию, не имеющую мировых аналогов. В перспективе ученые планируют освоить 3D-печать таких магнитов, что позволит создавать сложные магнитные системы произвольной формы.