Уральский университет запустил производство препарата для лечения рака простаты

Речь идет о радиофармацевтическом препарате на основе радия-223, который был разработан в рамках контрактного производства с ООО «Простор фарма». «Радия хлорид, 223Ra» входит в список жизненно необходимых и важных лекарств и должен заменить зарубежный аналог. Первые дозы препарата уже получили пациенты из различных городов России, включая Обнинск, Химки, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Томск и Тамбов, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам Владимира Иванова, директора физико-технологического института УрФУ, полный курс лечения обычно включает шесть доз, с интервалом между инъекциями от четырех до восьми недель. Разработка препарата проводилась с использованием отечественного сырья и технологий, что позволило снизить его стоимость на 40% по сравнению с зарубежными аналогами.