Уральский завод гражданской авиации сменил главного конструктора самолёта «Байкал»

Дёмин курировал разработку лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с самого начала. По мнению руководителя направления «Реструктуризация и банкротство» в «Некстонс СТП» Арутюна Саркисяна, причины отстранения Дёмина от руководства проектом могут быть личными или управленческими. При этом о публичных нареканиях в адрес работы Дёмина на посту главного конструктора «Байкала» ничего не известно. Все строительные работы идут согласно графику.

Как отмечается, «Байкал» — замена советского «кукурузника» АН-2. Новый самолёт должен появиться на рынке в 2026 году. Стоимость ЛМС-901 будет сопоставима с американским самолётом Cessna Grand Caravan.