Опубликовано 28 июня 2025, 06:451 мин.
Уральский завод гражданской авиации сменил главного конструктора самолёта «Байкал»Причины неизвестны
Руководство Уральского завод гражданской авиации (УЗГА) заменило главного конструктора самолёта «Байкал». Вадима Дёмина на этой должности сменил Александр Силин. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник пишут «Ведомости».
Дёмин курировал разработку лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с самого начала. По мнению руководителя направления «Реструктуризация и банкротство» в «Некстонс СТП» Арутюна Саркисяна, причины отстранения Дёмина от руководства проектом могут быть личными или управленческими. При этом о публичных нареканиях в адрес работы Дёмина на посту главного конструктора «Байкала» ничего не известно. Все строительные работы идут согласно графику.
Как отмечается, «Байкал» — замена советского «кукурузника» АН-2. Новый самолёт должен появиться на рынке в 2026 году. Стоимость ЛМС-901 будет сопоставима с американским самолётом Cessna Grand Caravan.