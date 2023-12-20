Уральский завод представил уникальный реактор для переработки нефти

Реактор, массой 231 тонна и длиной 49,7 метра, представляет собой сложное изделие. Поставленная технология для реактора была представлена французскими и итальянскими производителями. Это первый в России изготовленный реактор такого типа, полностью заменивший импортный аналог.

Обычно процесс изготовления подобной установки занимает от 10 до 12 месяцев, но Уралхиммаш справился за девять месяцев.

Генеральный директор также отметила, что завод готов изготовить подобные реакторы для других предприятий, если будет необходимость. В данное время данный проект остается единственным и уникальным.

Реакторы подобного типа играют важную роль в нефтеперерабатывающей промышленности, обеспечивая химические превращения сырья на катализаторах под вакуумом или давлением.