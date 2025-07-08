«Уралвагонзавод» начал серийный выпуск зарядных станций для электромобилей

Разработкой оборудования занималось НПО «Электромашина», входящее в состав концерна. В линейке представлены станции мощностью 44 кВт, 60 кВт и 150 кВт. Самая мощная версия способна зарядить электрокар на 80% всего за 20 минут. Модель на 60 кВт впервые показали на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Зарядные комплексы оснащены интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экологический мониторинг и раздачу Wi-Fi. Предприятие предлагает комплексные решения «под ключ» для установки станций в любом регионе России.

Сейчас специалисты готовятся к аудиту крупной сети АЗС, потенциальный спрос оценивается в 100−150 станций. Также ведутся переговоры с продуктовыми ритейлерами, строительными компаниями и фитнес-центрами.

Государство поддерживает развитие зарядной инфраструктуры: при строительстве станций мощностью 150 кВт предусмотрена компенсация 60% их стоимости.