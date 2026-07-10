В России
Опубликовано 10 июля 2026, 18:39
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«Уралвагонзавод» расширит сеть электрозаправок «Элли» в России

Станции появятся еще в 25 локациях
Концерн «Уралвагонзавод», входящий в госкорпорацию Ростех, планирует расширить сеть электрозаправочных станций «Элли», разработанных НПО «Электромашина». Для размещения комплексов рассматриваются 25 площадок в российских городах.
«Уралвагонзавод» расширит сеть электрозаправок «Элли» в России

© Ferra.ru

В пресс-службе концерна отметили, что до конца 2026 года новые станции должны появиться в Ишимбае и Краснодаре. Сейчас зарядные комплексы «Элли» уже работают в Челябинске, Нижнем Тагиле и Омске.

Электрозаправочные комплексы оснащаются интеллектуальными системами, которые обеспечивают видеоаналитику, экологический мониторинг и возможность предоставления бесплатного Wi-Fi. В 2026 году на выставке «Иннопром» также представили мобильную платформу «Элли» с модулем «роботизированный манипулятор». Решение создано для автоматизации зарядки беспилотного транспорта на производственных площадках.

Ранее КРЭТ и КАМАЗ разработали зарядную станцию ФОРА ЭЗС-DC-4M для электробусов. Станция рассчитана на ночную зарядку и предназначена для оптимизации работы аккумуляторов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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