Усадьбу Державина «Званка» воссоздали в VR

Созданная при участии историков, школьников и студентов модель усадьбы отражает быт и архитектурные особенности конца XVII — начала XVIII века, когда Державин провел здесь последние годы жизни. Работа велась при поддержке Новгородского госуниверситета, Министерства юстиции по Новгородской области, а также музея-усадьбы Державина в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день основное внимание уделено внешнему облику зданий и окружающему ландшафту. Уже создана прогулочная зона, прототип гостиной и прихожей с историческими предметами интерьера. Команда разработчиков использовала движок Unreal Engine 5, а работа заняла около двух с половиной месяцев.

Демоверсия модели станет доступной для пользователей в начале 2026 года.