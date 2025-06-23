Усадьбу Державина «Званка» воссоздали в VR

Опубликовано 23 июня 2025, 10:391 мин.
Усадьбу Державина «Званка» воссоздали в VRПогрузиться в цифровую реконструкцию можно будет в 2026 году
Утраченная усадьба поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, известная как «Званка», получила новое воплощение — теперь в цифровом формате. Проект виртуальной реконструкции реализовала студия графики и анимации «DreamMakers», резидент ИНТЦ «Валдай».
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Созданная при участии историков, школьников и студентов модель усадьбы отражает быт и архитектурные особенности конца XVII — начала XVIII века, когда Державин провел здесь последние годы жизни. Работа велась при поддержке Новгородского госуниверситета, Министерства юстиции по Новгородской области, а также музея-усадьбы Державина в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день основное внимание уделено внешнему облику зданий и окружающему ландшафту. Уже создана прогулочная зона, прототип гостиной и прихожей с историческими предметами интерьера. Команда разработчиков использовала движок Unreal Engine 5, а работа заняла около двух с половиной месяцев.
Демоверсия модели станет доступной для пользователей в начале 2026 года.