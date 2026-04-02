Усидчивость важнее английского — россияне рассказали, что поможет им в ИТ

Медиахолдинг Rambler&Co и образовательный проект «Школа 21» провели опрос среди россиян старше 30 лет о том, что привлекает их в ИТ-сфере и что мешает туда прийти. Самыми желанными направлениями оказались искусственный интеллект — его выбрали 21% участников — и анализ данных (19%). Следом идут разработка (17%), кибербезопасность (15%) и техническая поддержка (13%).

Главная причина смены профессии — не деньги. Удобный график привлекает 30% опрошенных, высокий доход — 25%. По 13% респондентов хотят заниматься интересными задачами или превратить хобби в работу, ещё 13% думают о смене коллектива и места работы. ​ Большинство участников опроса уже не новички в цифровых технологиях: треть (33%) пробовали осваивать их самостоятельно, 20% учились работать с нейросетями. При этом 26% признались, что столкнулись со сложностями в процессе, — и здесь самый частый барьер нехватка времени (29%), а следом за ней — неуверенность в себе и непонимание, с чего начать.

Интересно, что россияне ценят в себе совсем не технические качества. Главными нетехническими навыками для работы в ИТ 53% назвали усидчивость, внимание к деталям и ответственность. Знание иностранных языков в этом списке на последнем месте — его упомянули лишь 7%.