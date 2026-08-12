Установка СКИФ будет искать следы ядов в прахе исторических личностей

По словам проректора по науке и стратегическим проектам Томского политехнического университета (ТПУ) Алексея Гоголева, синхротронное излучение снизит предел обнаружения элементов примерно на порядок. Оборудование сможет фиксировать концентрации вплоть до одного атома на миллиард. Это потенциально позволит выявлять следы веществ, которые обычные лабораторные методы могут не обнаружить.

Исследование не требует разрушения образца. Полученные данные могут помочь определить, была ли причиной смерти исторического деятеля интоксикация, другое воздействие или естественные причины, отметил Гоголев.

Первые исследовательские станции СКИФ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.