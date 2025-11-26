Установку для очистки воды «молнией» создали в России

Установка создает ионизированный газ, который воздействует на вредные вещества за счет высокой температуры, активных химических соединений и ультрафиолетового излучения. Процесс разрушения стойких красителей и химикатов занимает 15 минут, превращая их в безопасные газы.

Эффективность очистки превышает 97% для различных типов загрязнений, включая промышленные и сельскохозяйственные стоки. Энергопотребление системы на 40% ниже по сравнению с традиционными биологическими и ультрафиолетовыми методами.

Технология позволяет предприятиям повторно использовать до 70% очищенной воды. Испытания проводились на образцах промышленных стоков реальных объектов.