Установку для очистки воды «молнией» создали в России

Опубликовано 26 ноября 2025, 22:491 мин.
Установку для очистки воды «молнией» создали в РоссииТехнология разлагает стойкие загрязнения за 15 минут
Специалисты РТУ МИРЭА разработали установку для очистки воды от сложных органических загрязнений с помощью электролитно-плазменного воздействия. Технология имитирует природные процессы, происходящие при молнии, и позволяет очищать промышленные стоки.
© Ferra.ru
Установка создает ионизированный газ, который воздействует на вредные вещества за счет высокой температуры, активных химических соединений и ультрафиолетового излучения. Процесс разрушения стойких красителей и химикатов занимает 15 минут, превращая их в безопасные газы.
Эффективность очистки превышает 97% для различных типов загрязнений, включая промышленные и сельскохозяйственные стоки. Энергопотребление системы на 40% ниже по сравнению с традиционными биологическими и ультрафиолетовыми методами.
Технология позволяет предприятиям повторно использовать до 70% очищенной воды. Испытания проводились на образцах промышленных стоков реальных объектов.