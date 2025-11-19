В России
Установку для превращения выбросов в диметиловый эфир создали в Перми

Разработка производит востребованное сырье
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза создали и запатентовали установку, которая перерабатывает дымовые газы в диметиловый эфир. Этот продукт востребован в химической промышленности и служит альтернативным топливом.
Технологический процесс начинается со смешивания дымовых газов с метаном в пропорции 2:1. Смесь нагревается до 400−700 градусов Цельсия в теплообменнике, использующем тепло от синтез-газа, производимого в самой системе. Это позволяет избежать дополнительных энергозатрат.

В основном реакторе при температуре 750−950 градусов Цельсия происходит преобразование компонентов с использованием никелевого катализатора. Полученный синтез-газ охлаждается до 30−40 градусов, сжимается до давления 20−30 бар и направляется в трубчатый реактор. Там при температуре 200−300 градусов Цельсия образуется диметиловый эфир.

Разработка исключает промежуточные стадии производства, что отличает ее от традиционных методов. Технология обеспечивает снижение вредных выбросов и создает коммерчески востребованный продукт. Установка не требует дорогостоящих реагентов, отметили в пресс-службе.

