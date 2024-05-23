Устройства на ОС Аврора 5.1 с магазином RuStore поступят в продажу с 27 мая

Планы компании включают переход всех своих заказчиков на новую ОС Аврора 5, расширение ассортимента приложений в официальном магазине RuStore и запуск продаж в розницу по модели BYOTD с Авророй 5.1.

ОС Аврора является российской мобильной операционной системой, разработанной с учетом требований национальной безопасности. Она обеспечивает устойчивость к санкционным рискам и соответствует всем необходимым стандартам безопасности.

Новое поколение ОС предлагает пользователю обновленный графический интерфейс, возможность работы как на смартфоне, так и на планшете, а также развитые инструменты и механизмы безопасности.