Устройства на ОС Аврора 5.1 с магазином RuStore поступят в продажу с 27 мая

Опубликовано 23 мая 2024, 20:31
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Устройства на ОС Аврора 5.1 с магазином RuStore поступят в продажу с 27 маяПо модели BYOTD
Компания «Открытая мобильная платформа» сообщила о запуске устройств от отечественных производителей на операционной системе Аврора 5.1. С 27 мая новые устройства с предустановленным магазином приложений RuStore станут доступны для покупки.
Планы компании включают переход всех своих заказчиков на новую ОС Аврора 5, расширение ассортимента приложений в официальном магазине RuStore и запуск продаж в розницу по модели BYOTD с Авророй 5.1.
ОС Аврора является российской мобильной операционной системой, разработанной с учетом требований национальной безопасности. Она обеспечивает устойчивость к санкционным рискам и соответствует всем необходимым стандартам безопасности.
Новое поколение ОС предлагает пользователю обновленный графический интерфейс, возможность работы как на смартфоне, так и на планшете, а также развитые инструменты и механизмы безопасности.
Источник:«Открытая мобильная платформа»
Автор:Ингела Воробьева
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