Устройство для измерения прыжков в длину разработали в России

Опубликовано 23 мая 2024, 18:54
1 мин.
Устройство для измерения прыжков в длину разработали в РоссииАвтоматически
В пресс-службе Пермского политехнического университета сообщили, что ученые вуза разработали устройство для автоматического измерения прыжков в длину. Разработка будет полезно для спортсменов при сдаче нормативов ГТО, включая тех, кто имеет проблемы со зрением.
Платформа устройства оснащена параллельными планками с микропереключателями и светодиодами на расстоянии 1 см друг от друга. Датчик давления контролирует заступ, а при прыжке срабатывает датчик, отображая результат на электронном табло.
В пресс-службе отметили, что это устройство не только облегчит работу судей и спортсменов, но и предоставит звуковое оповещение для слабовидящих людей. Оно автоматически засчитывает правильные попытки и выводит длину прыжка на дисплей, классифицируя ее согласно нормам ГТО.
Устройство отличается высокой надежностью, простотой установки и точностью измерения, чего не хватает существующим аналогам.