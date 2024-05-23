Устройство для измерения прыжков в длину разработали в России

Платформа устройства оснащена параллельными планками с микропереключателями и светодиодами на расстоянии 1 см друг от друга. Датчик давления контролирует заступ, а при прыжке срабатывает датчик, отображая результат на электронном табло.

В пресс-службе отметили, что это устройство не только облегчит работу судей и спортсменов, но и предоставит звуковое оповещение для слабовидящих людей. Оно автоматически засчитывает правильные попытки и выводит длину прыжка на дисплей, классифицируя ее согласно нормам ГТО.

Устройство отличается высокой надежностью, простотой установки и точностью измерения, чего не хватает существующим аналогам.