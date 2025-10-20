Устройство для защиты электрооборудования создали в Новосибирске

Опасность высокочастотных импульсов заключается в их разрушительном воздействии на изоляцию обмоток. Постепенное повреждение изоляции может привести к аварийным ситуациям при увеличении нагрузки на энергообъекте.

Ученые создали промышленные образцы частотно-зависимых устройств, которые прошли испытания в условиях, имитирующих реальную эксплуатацию. Разработка показала высокую эффективность в подавлении опасных импульсов.

Устройство может применяться не только на традиционных подстанциях, но и на объектах возобновляемой энергетики. Особенно актуальна эта разработка для ветровых электростанций, которые часто расположены в удалённых местах с ограниченными возможностями для обслуживания.

На данный момент ведутся работы по сертификации устройств. В университете заключили лицензионное соглашение с компанией «Россети Тюмень» для организации производства.