В России
22:26, 16 ноября 2023
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Устройство размером с руку проверит кибербезопасность спутников

Оно было выведено с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б"

В российская компания RuVDS сообщили, что к небольшой спутник-сервер, по размерам чуть больше спичечного коробка, проведет проверку космических аппаратов в области кибербезопасности. Основной целью проекта станет выявление уязвимых мест спутников для последующего улучшения их защиты, пишет ТАСС.

Устройство размером с руку проверит кибербезопасность спутников

© Ferra.ru

Эксперименты будут осуществляться с использованием этого специального спутника-сервера, выведенного на орбиту в текущем году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". Первые успешные тесты проведены в начале июля, демонстрируя работу услуги хостинга с орбитального сервера.

Компания планирует активное вовлечение экспертов по информационной безопасности и энтузиастов в проект. Исследованию подвергнутся как сам спутник, так и земная инфраструктура, обеспечивающая связь с ним.

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