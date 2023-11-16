Устройство размером с руку проверит кибербезопасность спутников

Устройство размером с руку проверит кибербезопасность спутниковОно было выведено с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б"
В российская компания RuVDS сообщили, что к небольшой спутник-сервер, по размерам чуть больше спичечного коробка, проведет проверку космических аппаратов в области кибербезопасности. Основной целью проекта станет выявление уязвимых мест спутников для последующего улучшения их защиты, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Эксперименты будут осуществляться с использованием этого специального спутника-сервера, выведенного на орбиту в текущем году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". Первые успешные тесты проведены в начале июля, демонстрируя работу услуги хостинга с орбитального сервера.
Компания планирует активное вовлечение экспертов по информационной безопасности и энтузиастов в проект. Исследованию подвергнутся как сам спутник, так и земная инфраструктура, обеспечивающая связь с ним.