Устройство размером с руку проверит кибербезопасность спутников

Эксперименты будут осуществляться с использованием этого специального спутника-сервера, выведенного на орбиту в текущем году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". Первые успешные тесты проведены в начале июля, демонстрируя работу услуги хостинга с орбитального сервера.

Компания планирует активное вовлечение экспертов по информационной безопасности и энтузиастов в проект. Исследованию подвергнутся как сам спутник, так и земная инфраструктура, обеспечивающая связь с ним.