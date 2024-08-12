В 2023 году российские компании потратили рекордные 329 млрд рублей на ПО

Опубликовано 12 августа 2024, 10:30
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В 2023 году российские компании потратили рекордные 329 млрд рублей на ПОСогласно исследованию
Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выяснила, что в 2023 году российские крупные и средние предприятия потратили на создание и приобретение программного обеспечения (ПО) рекордные 329 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем в 2022 году, и является наибольшей суммой за всю историю наблюдений.
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За последние шесть лет затраты на ПО в корпоративном сегменте увеличились почти в три раза. Наибольший рост наблюдается в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Средняя российская компания в 2023 году потратила на софт 3,9 миллиона рублей, согласно исследованию сети FinExpertiza.
Несмотря на рекордные расходы, темпы роста затрат замедлились. В 2022 году рост составил 13,2%, а в 2023 году — только 6%. Эксперты связывают это с приобретением многолетних лицензий и сложностями перехода на российские аналоги западного ПО.
Наибольшие расходы зафиксированы в сферах информационных технологий, обрабатывающей промышленности и торговли.