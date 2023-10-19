В 2024 году частные дома появятся в приложении «Госуслуги.Дом»

Помимо этого, в декабре 2023 года в «Госуслуги.Дом» будет внедрен раздел с чатами собственников помещений в домах. Это позволит жильцам общаться и обмениваться информацией относительно своих вопросов и проблем, избегая необходимости организации очных собраний.

Заместитель главы Константин Михайлик, подчеркнул важность приложения, предоставляющего возможность прямой связи с управляющими организациями под контролем государства. Этот сервис становится особенно полезным благодаря возможности передачи показаний приборов учета и просмотра всех счетов за квартиру в одном месте.