В 2024 году начнут производить первую в России установку для очистки воздуха

Биоустановка, способна очищать воздух в помещениях, удаляя вредные вещества, такие как формальдегид, опасную пыль, и обогащать его влагой. Инновационное устройство разрабатывается на основе экологических технологий и представляет собой значительный шаг в области улучшения качества воздуха.

По словам Татьяны Крупновой, кандидата химических наук и доцента Южно-Уральского государственного университета, на данный момент проходит экспериментальный этап разработки, в течение которого определяются оптимальные материалы и проводится устранение недостатков. Запуск биоустановки в серийное производство запланирован на лето 2024 года.

Это первый проект такого рода в России и, возможно, в мире. Установка работает путем прокачки воздуха через фитомодуль, содержащий живой мох и растения. Она также способна мониторить качество воздуха и поддерживать оптимальный уровень влажности. Кроме того, биоустановка может быть интегрирована в систему "умный дом" для более удобного использования, добавила Татьяна Крупнова.