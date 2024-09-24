В 2025 году начнутся испытания терапии рака мозга в России

Опубликовано 24 сентября 2024, 20:031 мин.
В 2025 году начнутся испытания терапии рака мозга в РоссииНовая технология нацелена на улучшение лечения рака мозга
Галина Павлова, заведующая лабораторией Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, сообщила, что в 2025 году в России планируется старт доклинических испытаний отечественной технологии таргетной терапии глиобластомы.
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Разработанная платформа использует молекулы-аптамеры, которые позволяют доставлять лекарства непосредственно в опухоль, защищая при этом здоровые клетки, добавила Павлова. Это улучшит точность лечения и снизит побочные эффекты. Кроме таргетной терапии, платформа также включает новые подходы к визуализации опухолей и улучшение лучевой терапии.
Павлова подчеркнула, что команда стремится ускорить процесс разработки, чтобы как можно быстрее предложить эффективные решения для борьбы с этой сложной болезнью.
Глиобластома является одним из самых агрессивных видов рака мозга, с высоким уровнем смертности.