В 2025 году начнутся испытания терапии рака мозга в России

Разработанная платформа использует молекулы-аптамеры, которые позволяют доставлять лекарства непосредственно в опухоль, защищая при этом здоровые клетки, добавила Павлова. Это улучшит точность лечения и снизит побочные эффекты. Кроме таргетной терапии, платформа также включает новые подходы к визуализации опухолей и улучшение лучевой терапии.

Павлова подчеркнула, что команда стремится ускорить процесс разработки, чтобы как можно быстрее предложить эффективные решения для борьбы с этой сложной болезнью.

Глиобластома является одним из самых агрессивных видов рака мозга, с высоким уровнем смертности.