В 2025 году спрос на роботизацию в российских компаниях вырастет в два раза

С ростом интереса к роботизации связано несколько факторов. Одним из ключевых является дефицит кадров: 15,2% компаний отметили, что нехватка рабочих рук — серьезное препятствие для их развития. В ответ на это многие предприятия начинают переходить от экстенсивного роста, связанного со строительством новых объектов, к интенсивному, с внедрением современных технологий, которые позволяют увеличивать мощность без расширения штата.

Однако внедрение роботизации сталкивается с трудностями. Высокие инвестиции и долгий срок окупаемости являются основными барьерами для 25% компаний. Меньшие предприятия, в свою очередь, ограничены финансовыми возможностями.

Несмотря на трудности, эксперты подчеркивают, что бизнес все чаще обращает внимание на технологии, которые могут оптимизировать процессы, обеспечивая гибкость и повышенную эффективность, что особенно актуально для больших объемов производства и логистики.