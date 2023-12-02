В 77 центрах госуслуг Москвы можно проверить здоровье

Эти комплексы способны за семь минут провести анализ уровня кислорода в крови, артериального давления, функции дыхания, пульса, состава тела и калорийности, отмечается в сообщении.

С начала августа 2020 года более 700 тысяч человек воспользовались этими возможностями. Помимо базовых замеров, москвичи получают персональные рекомендации по правильному питанию на неделю вместе с рецептами и индивидуальные наборы физических упражнений с советами по их выполнению.

Робот-диагност, работающий во всех флагманских офисах, проводит измерения температуры тела, уровня сахара в крови, объема легких и предоставляет необходимые рекомендации на основе полученных данных.

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