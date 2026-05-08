В 8 библиотеках Москвы появились станции самообслуживания

Читатели сами выдают и возвращают книги через RFID-терминалы

В столице появились 11 новых терминалов самообслуживания в восьми библиотеках. Оборудование установили при поддержке Департамента культуры. Теперь таких станций стало 45, они работают в 19 учреждениях. Читатели могут самостоятельно оформлять книги за пару минут без очередей, а библиотекари ведут учет изданий в реальном времени.