В 8 библиотеках Москвы появились станции самообслуживания

Опубликовано 08 мая 2026, 16:181 мин.
В 8 библиотеках Москвы появились станции самообслуживанияЧитатели сами выдают и возвращают книги через RFID-терминалы
В столице появились 11 новых терминалов самообслуживания в восьми библиотеках. Оборудование установили при поддержке Департамента культуры. Теперь таких станций стало 45, они работают в 19 учреждениях. Читатели могут самостоятельно оформлять книги за пару минут без очередей, а библиотекари ведут учет изданий в реальном времени.
В каждую книгу встроены миниатюрные RFID-метки с информацией о статусе выдачи. Читатель выбирает издания, кладет их на платформу, сканирует метку и вводит номер билета. Данные сразу попадают в профиль. На выходе установлены ворота, которые считывают метки для защиты от краж. С портативным считывателем сотрудники могут быстро посчитать весь фонд на полках.
Терминалы появились в библиотеках № 67, № 91 имени Войнич, № 23 имени Горького, № 100, № 76 имени Лермонтова, № 180 имени Федорова, № 122 имени Грина и № 128 имени Шолохова.