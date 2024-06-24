В Адыгее появится инновационный агробиотехнопарк

Агробиотехнопарк будет ориентирован на разработку новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с улучшенными характеристиками. В его состав войдут производственные комплексы, климатические камеры, генетическая лаборатория и выставочные площади. Проект предполагает создание опытных участков и инфраструктуры для научных исследований.

Агробиотехнопарк планирует привлечь более 20 резидентов, включая научные коллективы и компании, специализирующиеся на передовых технологиях в биологических и сельскохозяйственных науках. На площадке также будут предусмотрены условия для селекционеров и семеноводов для тестирования и внедрения новых технологий.