В Адыгее появится инновационный агробиотехнопарк

Опубликовано 24 июня 2024, 16:00
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В Адыгее появится инновационный агробиотехнопаркЗапуск планируется в 2025 году
Селекционно-семеноводческая компания «Русид» анонсировала запуск инновационного агробиотехнопарка «Гиагинский» в Адыгее. По словам управляющего партнера Марка Гехта, проект планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году с инвестициями, превышающими 1 млрд рублей.
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Агробиотехнопарк будет ориентирован на разработку новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур с улучшенными характеристиками. В его состав войдут производственные комплексы, климатические камеры, генетическая лаборатория и выставочные площади. Проект предполагает создание опытных участков и инфраструктуры для научных исследований.
Агробиотехнопарк планирует привлечь более 20 резидентов, включая научные коллективы и компании, специализирующиеся на передовых технологиях в биологических и сельскохозяйственных науках. На площадке также будут предусмотрены условия для селекционеров и семеноводов для тестирования и внедрения новых технологий.