В Адыгее проводят модернизацию медколледжа

В рамках этой поездки специалисты Минздрава России под руководством Михаила Мурашко проводят инспекцию нескольких здравоохранительных объектов, а также встречаются с медицинским персоналом.

В частности, Мурашко и Кумпилов проверили процесс капитального ремонта спортзала и восстановления фасада Майкопского медицинского колледжа, который имеет большое историческое значение и является памятником архитектуры. Это здание было построено в 1910 году и использовалось в начале XX века как начальное учебное заведение.