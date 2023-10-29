В Адыгее проводят модернизацию медколледжа

В Адыгее проводят модернизацию медколледжаУже выполнены ремонтные работы в помещениях
В пресс-службе главы Республики Адыгея, Мурата Кумпилова, в рамках рабочей поездки в регион министра здравоохранения России, Михаила Мурашко, сообщили, что майкопский медицинский колледж, в котором подготавливают медицинских специалистов среднего звена и проводят программы переподготовки и сертификации среднего медицинского персонала, проходит процесс модернизации, который планируется завершить к концу 2023 года, пишет ТАСС.
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В рамках этой поездки специалисты Минздрава России под руководством Михаила Мурашко проводят инспекцию нескольких здравоохранительных объектов, а также встречаются с медицинским персоналом.
В частности, Мурашко и Кумпилов проверили процесс капитального ремонта спортзала и восстановления фасада Майкопского медицинского колледжа, который имеет большое историческое значение и является памятником архитектуры. Это здание было построено в 1910 году и использовалось в начале XX века как начальное учебное заведение.
Капремонт и модернизация здания Майкопского медицинского колледжа, которое является одним из старейших и базовых для Адыгеи учебных заведений, началась в прошлом году. Уже отремонтированы помещения, закуплено демонстрационное оборудование, мебель и оргтехника, проведена локальная компьютерная сеть. Сейчас реставрируется фасадная часть здания и ведется капремонт спортзала, все работы планируется завершить к концу года.